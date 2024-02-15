Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-11°
Птн, 16
-8°
Сбт, 17
-4°
ЦБ USD 91.43 0.22 15/02
ЦБ EUR 97.81 -0.38 15/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 621
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 658
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 831
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 666
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Знакомьтесь, пес

Дина получает неожиданный подарок — пса. Но она терпеть не может собак! Что же с ним делать? А тут еще и выясняется, что ее жених, который сделал этот подарок, хотел отвлечь внимание от того факта, что у него интрижка. Причем с ее лучшей подругой. Со всех сторон Дину окружают грозовые тучи, но вдруг она начинает понимать, что лохматый «подарок», с которым надо гулять и играть, которого необходимо кормить и заботиться о нем, может стать ее настоящим другом. Душевное тепло и откровенная радость, которые пес дарит своей хозяйке, понемногу растапливают лед в сердце Дины. А когда случай сталкивает ее с симпатичным владельцем похожей собаки, становится ясно: в ее жизни начинается новая счастливая полоса.

Режиссёр
Роберт Седлачек
Актёры
Береника Когоутова, Штепан Бенони, Хана Вагнерова, Иржи Лабус, Татьяна Медвецкая, Вероника Жилкова, Игорь Орозович, Мариан Роден
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-02-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

Еще в кино

Кино
Выживут только любовники
Кино
Астрал. Ритуал Малум
Кино
Звериный рейс
Кино
Супер Крылья. Фильм
Кино
Я — медведь
Кино
Одна жизнь
Кино
Три мушкетера: Миледи
Кино
Элла и черный ягуар
Кино
Идеальные друзья
Кино
Выжившие. Бетонная утопия
Кино
Рецепт любви
Кино
Между нами лето