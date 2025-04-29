Зловещие мертвецы: Некрономикон

Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?
- Режиссёр
- Ризаль Мантовани
- Актёры
- Сьюзан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хишам, Шарифа Даниш, Буки Б.Мансюр, Шофия Ширин, Джозеф Кара, Ихсан Самиаджи, Сламет Рахарджо
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов