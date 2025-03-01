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Жизель
4 марта в 19:00
Театр

Жизель

МКЦ

В сюжете балета «Жизель» показана нежная и вместе с тем мистическая история о молодой и наивной девушке, которая любит всем сердцем и уверена в ответных чувствах своего избранника Альберта. Но ее поклонник лесничий, открывает обман ее возлюбленного, в результате чего она теряет рассудок и умирает, не выдержав предательства. Теперь Жизель не простая крестьянская девушка, а мстительная и жестокая, как и все виллисы, к которым она присоединяется.

Первым, кого они покарали стал Лесничий, пришедший на могилу Жизель. Следующий на это место явился граф Альберт, но душа девушки все еще нежно и преданно любящая его, защищает возлюбленного от мстительных виллис, спасая от гибели. С рассветом исчезают тени всех девушек и самой Жизель, оставляя лишь глубокий след в душе и памяти Альберта, как вечное сожаление о потерянной любви, которая сильнее смерти.

Режиссёр
Виталий Бутримович, Жюль Перро, Жан Коралли, Мариус Петипа
Возраст
6+
Жанры
Балет