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Живая ярость

Бывший полицейский и немой мастер боевых искусств охотятся на лидеров криминального синдиката, торгующего людьми. Ничего лишнего — только бескомпромиссные схватки до последний капли крови. Их рейд окончен, осталась лишь живая ярость.

Страна
Гонконг
Режиссёр
Кэндзи Танигаки
Актёры
Се Мяо, Джо Таслим, Сахаджак Бунтанакит, Джоуи Иванага, Брайан Ле, Манатсанун Панлертвонгскул, Яян Рухиян, ДжиДжа Янин, Пхет Суфадаенг, Ян Энью
Продолж.
113 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал