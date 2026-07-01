Бывший полицейский и немой мастер боевых искусств охотятся на лидеров криминального синдиката, торгующего людьми. Ничего лишнего — только бескомпромиссные схватки до последний капли крови. Их рейд окончен, осталась лишь живая ярость.
- Страна
- Гонконг
- Режиссёр
- Кэндзи Танигаки
- Актёры
- Се Мяо, Джо Таслим, Сахаджак Бунтанакит, Джоуи Иванага, Брайан Ле, Манатсанун Панлертвонгскул, Яян Рухиян, ДжиДжа Янин, Пхет Суфадаенг, Ян Энью
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал