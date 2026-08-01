Жертва обстоятельств

Участники благотворительного мероприятия в Греции больше похожи на гостей закрытой голливудской вечеринки, чем на борцов за спасение планеты. Среди них — переживающий не лучшие времена актер Майк Тайлер, мечтающий вернуть себе былую популярность. Привычный ход этой ярмарки тщеславия нарушает Джоан, лидер радикального экологического движения. Она и ее последователи убеждены: чтобы предотвратить катастрофическое извержение гигантского вулкана и спасти мир, нужно всего лишь принести в жертву трех знаменитостей. И когда судьба человечества оказывается в руках Майка, ему предстоит сыграть главную роль — на этот раз не на экране.
- Страна
- Великобритания, Греция, США
- Режиссёр
- Ромен Гаврас
- Актёры
- Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель, Yung Lean, Бебе Амара, Амбика Мод, Сэм Ричардсон, Мириам Силверман, Джереми О.Харрис, Джейд Крут, Charli XCX
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Комедия