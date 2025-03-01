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Женский стендап
30 марта в 18:00
Концерты

Женский стендап

ДК РГАТУ

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать — если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей еще множество всяких «не».

Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

Приготовьтесь к тому, что женский юмор может шокировать. Будет правда! Будет жестко!

Возраст
18+
Жанры
Юмор