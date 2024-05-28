Земля Паустовского

1-2 июня в Солотче вновь пройдет фестиваль, приуроченный ко дню рождения писателя, который назвал затерянное среди мещерских лесов село своей второй родиной. Константин Паустовский провел в Солотче без малого четверть века — мы вас зовем сюда в первые летние выходные. В этом году нас ждет два полноценных фестивальных дня. С утра субботы до вечера воскресенья Солотча будет говорить голосами лекторов и играть смычками, струнами и клавишами музыкантов, звучать детским смехом и сосредоточенно учиться новому на мастер-классах.