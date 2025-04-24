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Заведи меня

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.

Режиссёр
Майкл Тибурски
Актёры
Д'Арси Карден, Ник Робинсон, Бел Паули, Люк Кирби, Патти Харрисон, Джастин Х.Мин, Гриффин Ньюман, Неста Купер, Ава Эйзенсон, Натали Ветта
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Романтика

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