Заведи меня

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. При помощи ежедневного приема особых витаминов люди совсем перестали испытывать какие-либо эмоции. Но однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, тем самым открывая для себя совершенно новый мир.
- Режиссёр
- Майкл Тибурски
- Актёры
- Д'Арси Карден, Ник Робинсон, Бел Паули, Люк Кирби, Патти Харрисон, Джастин Х.Мин, Гриффин Ньюман, Неста Купер, Ава Эйзенсон, Натали Ветта
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Романтика