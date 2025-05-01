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Затмение времени
19 июня в 18:00
Выставки

Затмение времени

Фотодом

19 июня в 18:00 приглашаем на открытие выставки Бориса Регистера «Затмение времени».

Калининградская область — земля, где после войны сплелись тысячи судеб. Сюда приезжали со всего СССР, захватив с собой память, привычки, традиции — и встречали другой мир. Борис Регистер, сам перебравшийся сюда из Ташкента, годами снимал, как эти люди живут на границе прошлого и будущего. Как их дети растут между двумя реальностями. Как в обыденных деталях смешиваются старые и новые коды.

Его фотографии — одновременно документ эпохи и взгляд изнутри. Они про то, как место меняет человека, а человек — место. Про ощущение, когда ты уже не там, откуда родом, но еще и не совсем здесь.

Работы Регистера побывали на многих международных площадках, теперь они у нас в «Фотодоме».

Возраст
18+