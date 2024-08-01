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Затерянный компас

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.

Режиссёр
Сандра Л.Мартин
Актёры
Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грейс Флинт, Зейн Стивенс, Крис Кливленд, Джоуи Термонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Джоди Гибсон
Продолж.
81 мин.
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика

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