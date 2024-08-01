Затерянный компас

Когда 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с таинственным компасом и дневником, он приглашает своих друзей отправиться с ним в опасное путешествие во времени, чтобы найти потерянное золото.
- Режиссёр
- Сандра Л.Мартин
- Актёры
- Люк Лавлесс, Калеб Бауманн, Рейган Шумейт, Эбби Грейс Флинт, Зейн Стивенс, Крис Кливленд, Джоуи Термонд, Тинс Блэкберн, Джон Кросби, Джоди Гибсон
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
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2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Научная фантастика