Айрис уверена, что ей большие незачем жить. Несчастный случай забрал ее сына, ее семья разрушена, и она осталась окружена болью и одиночеством. Но когда женщине осталось сделать всего один шаг навстречу смерти, появился Ричард. И теперь, оказавшись в плену психопата, Айрис сделает все, чтобы выжить.