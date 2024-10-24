Айрис уверена, что ей большие незачем жить. Несчастный случай забрал ее сына, ее семья разрушена, и она осталась окружена болью и одиночеством. Но когда женщине осталось сделать всего один шаг навстречу смерти, появился Ричард. И теперь, оказавшись в плену психопата, Айрис сделает все, чтобы выжить.
- Режиссёр
- Брайан Нетто, Адам Шиндлер
- Актёры
- Келси Эсбиль, Финн Уиттрок, Дэниел Фрэнсис, Дилан Бим, Скай Литтл Уинг Димов Соу
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-10-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов