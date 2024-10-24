Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:55
Нал. EUR 103.60 / 104.75 22/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
403
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
8 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 608
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Замри

Айрис уверена, что ей большие незачем жить. Несчастный случай забрал ее сына, ее семья разрушена, и она осталась окружена болью и одиночеством. Но когда женщине осталось сделать всего один шаг навстречу смерти, появился Ричард. И теперь, оказавшись в плену психопата, Айрис сделает все, чтобы выжить.

Режиссёр
Брайан Нетто, Адам Шиндлер
Актёры
Келси Эсбиль, Финн Уиттрок, Дэниел Фрэнсис, Дилан Бим, Скай Литтл Уинг Димов Соу
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Мульт в кино. Выпуск № 174. Добрые дела!
Кино
Огниво
Кино
Встретимся вчера
Кино
Робин Гуд и хранители леса
Кино
Спи
Кино
Подземная бездна
Кино
Свидание с монстром
Кино
Лес чудес
Кино
Час тишины
Кино
Ужасающий-3
Кино
Битва пап
Кино
Оглянись