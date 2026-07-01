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Закулисье реальности (расширенная версия)
Кино

Закулисье реальности (расширенная версия)

Есть место за пределами нашей реальности… Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. Фильм дополнится 16 минутами новых материалов, которые уведут зрителей еще дальше во вселенную лиминальных пространств.

Страна
США
Режиссёр
Кейн Парсонс
Актёры
Финн Беннетт, Эван Джогиа, Лукита Максвелл, Рената Рейнсве, Чиветель Эджофор, Марк Дюпласс, Чела Хорсдал, Тоби Харгрейв, Филип Грейнджер, Патрик Бейнем
Продолж.
133 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фильм ужасов

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