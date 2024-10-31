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Заклятие. Реинкарнация отца

После внезапной смерти отца Айзек остается на попечении мачехи. Замкнутая жизнь в загородном доме нарушается, когда мальчику начинает являться отец. Его облик стал жутким, поведение — пугающим. Айзеку необходимо выяснить, чего добивается реинкарнация отца: несет опасность или хочет предупредить о том, что грядут куда более страшные последствия заклятия, павшего на семью.

Режиссёр
Бенджамин Барфут
Актёры
Мэри Вудвайн, Джулия Браун, Кайса Хаммарлунд, Натаниел Мартелло-Уайт, Чарлз Эйткен, Люси Дойл, Ако Митчелл, Нила Аалия, Дипика Стивен, Руперт Тернбулл, Филлипа Флинн
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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