Заклятие. Реинкарнация отца

После внезапной смерти отца Айзек остается на попечении мачехи. Замкнутая жизнь в загородном доме нарушается, когда мальчику начинает являться отец. Его облик стал жутким, поведение — пугающим. Айзеку необходимо выяснить, чего добивается реинкарнация отца: несет опасность или хочет предупредить о том, что грядут куда более страшные последствия заклятия, павшего на семью.
- Режиссёр
- Бенджамин Барфут
- Актёры
- Мэри Вудвайн, Джулия Браун, Кайса Хаммарлунд, Натаниел Мартелло-Уайт, Чарлз Эйткен, Люси Дойл, Ако Митчелл, Нила Аалия, Дипика Стивен, Руперт Тернбулл, Филлипа Флинн
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов