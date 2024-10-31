Заклятие. Реинкарнация отца

После внезапной смерти отца Айзек остается на попечении мачехи. Замкнутая жизнь в загородном доме нарушается, когда мальчику начинает являться отец. Его облик стал жутким, поведение — пугающим. Айзеку необходимо выяснить, чего добивается реинкарнация отца: несет опасность или хочет предупредить о том, что грядут куда более страшные последствия заклятия, павшего на семью.