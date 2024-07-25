Заклятье: Слуги Сатаны

Мать четырех детей тяжело больна и доживает последние дни. Семья о ней заботится, но лекарства дорогие, и сводить концы с концами становится все труднее — семья продает все, что может. Когда женщина умирает, отец семейства отправляется в город, чтобы договориться о продаже дома, а оставшихся с бабушкой детей начинает посещать призрак умершей матери.