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Заклятье: Слуги Сатаны

Мать четырех детей тяжело больна и доживает последние дни. Семья о ней заботится, но лекарства дорогие, и сводить концы с концами становится все труднее — семья продает все, что может. Когда женщина умирает, отец семейства отправляется в город, чтобы договориться о продаже дома, а оставшихся с бабушкой детей начинает посещать призрак умершей матери.

Режиссёр
Хоко Анвар
Актёры
Тара Басро, Бронт Палараэ, Димас Адитья, Энди Арфиан, Насар Аннус, М.Адхият, Арсвенди Бенин Свара, Эги Федли, Аю Лаксми, Элли Д.Лутан, Фахри Альбар, Асмара Эбигейл, Фаджар Малик
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов, Драма

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