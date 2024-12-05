Заклятье. Обитель дьявола

Мария, на последних сроках беременности, приезжает одна в отдаленный загородный дом своего мужа, где они планируют свить уютное семейное гнездышко. Мария спускается в подвал, чтобы проверить электрический щиток и обнаруживает там потайную комнату, которая скрывает страшную семейную тайну. Мария начинает паниковать, пытаясь сбежать обратно в город, но обнаруживает, что пропали ключи от ее машины. Темнеет, у Марии начинаются схватки, и она вступает в ужасную и полную драматизма борьбу за свою жизнь и жизнь своего ребенка…