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Заклятье. Обитель дьявола
Кино

Заклятье. Обитель дьявола

Мария, на последних сроках беременности, приезжает одна в отдаленный загородный дом своего мужа, где они планируют свить уютное семейное гнездышко. Мария спускается в подвал, чтобы проверить электрический щиток и обнаруживает там потайную комнату, которая скрывает страшную семейную тайну. Мария начинает паниковать, пытаясь сбежать обратно в город, но обнаруживает, что пропали ключи от ее машины. Темнеет, у Марии начинаются схватки, и она вступает в ужасную и полную драматизма борьбу за свою жизнь и жизнь своего ребенка…

Режиссёр
Томас Зибен
Актёры
Нилам Фарук, Юстус фон Донаньи, Давид Кросс, Ольга фон Люквальд, Антон Фатони Шнайдер, Карл Шапер, Свен Хаберман
Продолж.
87 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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