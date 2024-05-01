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Загляните в семейный альбом
2 июня в 11:00
Выставки

Загляните в семейный альбом

Центральная городская библиотека имени С. Есенина

С 1 по 30 июня в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина будет работать персональная выставка известного рязанского семейного фотографа Дмитрия Тимченко.

Дмитрий давно занимается семейной фотографией, в его фотоархиве хранятся целые семейные династии, которые на протяжении многих лет позируют ему как в студии, так и на лоне природы или в городских локациях.

В этот раз фотохудожник представит новую подборку фотографий и пригласит зрителей заглянуть в семейные альбомы рязанцев.

Подобная выставка будет актуальна в Год семьи и в канун праздника День семьи, любви и верности.

Возраст
12+