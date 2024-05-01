Загляните в семейный альбом

С 1 по 30 июня в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина будет работать персональная выставка известного рязанского семейного фотографа Дмитрия Тимченко.
Дмитрий давно занимается семейной фотографией, в его фотоархиве хранятся целые семейные династии, которые на протяжении многих лет позируют ему как в студии, так и на лоне природы или в городских локациях.
В этот раз фотохудожник представит новую подборку фотографий и пригласит зрителей заглянуть в семейные альбомы рязанцев.
Подобная выставка будет актуальна в Год семьи и в канун праздника День семьи, любви и верности.
- Возраст
- 12+