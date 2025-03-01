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За облаками
Кино

За облаками

После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение — башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчетливо видеть ее контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.

Страна
Япония
Режиссёр
Макото Синкай
Продолж.
91 мин.
Возраст
18+
Жанры
Аниме

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