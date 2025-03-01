За облаками

После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение — башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчетливо видеть ее контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Макото Синкай
- Продолж.
- 91 мин.
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Аниме