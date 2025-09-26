Юлия Ермоленко и группа «Esenin Street»

Отличным настроением и зарядом бодрости поделится с вами солистка Муниципального культурного центра города Рязани Юлия Ермоленко. В этот вечер для вас — взрывная смесь рока и популярной музыки, любимые хиты прошлых лет и современности. Помогать харизматичной певице будут талантливые и яркие профессиональные музыканты кавер-группы «Esenin Street» — многогранный коллектив, работающий во всех музыкальных направлениях.

Юлия Ермоленко и команда — участники благотворительного культурно-образовательного фестиваля «Скорость», проходящего в 2024 году в усадьбе фон Дервиза в Старожиловском районе Рязанской области. Это мероприятие стало эпицентром искусства и музыки. Юлия Ермоленко — неизменный участник всех значимых событий города.

Предстоящий концерт будет большим подарком для всех любителей хорошей музыки.