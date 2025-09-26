Рязань
Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Юлия Ермоленко и группа «Esenin Street»
5 октября в 17:00
Концерты

Юлия Ермоленко и группа «Esenin Street»

МКЦ

Отличным настроением и зарядом бодрости поделится с вами солистка Муниципального культурного центра города Рязани Юлия Ермоленко. В этот вечер для вас — взрывная смесь рока и популярной музыки, любимые хиты прошлых лет и современности. Помогать харизматичной певице будут талантливые и яркие профессиональные музыканты кавер-группы «Esenin Street» — многогранный коллектив, работающий во всех музыкальных направлениях.

Юлия Ермоленко и команда — участники благотворительного культурно-образовательного фестиваля «Скорость», проходящего в 2024 году в усадьбе фон Дервиза в Старожиловском районе Рязанской области. Это мероприятие стало эпицентром искусства и музыки. Юлия Ермоленко — неизменный участник всех значимых событий города.

Предстоящий концерт будет большим подарком для всех любителей хорошей музыки.

Возраст
12+