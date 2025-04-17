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ЮДИ: Танец в темноте
Кино

ЮДИ: Танец в темноте

Фильм рассказывает про трех выходцев из детского дома, которые в погоне за мечтой выступать на сцене организовали в сибирском городе Томске свою танцевальную команду ЮДИ и впоследствии стали финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, Britain’s Got Talent в 2015 году и America’s Got Talent в 2018 году. Фильм показывает подробное становление команды и всю закулисную жизнь главных героев, где помимо побед и выступлений со звездами на одной сцене были также и личные драматичные моменты.

Режиссёр
Максим Башорин
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-04-17 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Байопик, Документальны

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