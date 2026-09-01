Ёжик и медвежонок. Времена года

Жил-был лес. Самый обыкновенный. А в лесу жили сказки. Чуть-чуть волшебные. В них не было чудовищ, а чудеса были тихие, нежные, неспешные. И все здесь было на своем месте и вовремя. Весна. Лето. Осень. Новый год…

Можно бесконечно любоваться тем, как сменяют друг друга времена года, растут мечты и деревья, река бежит мимо, не изменяясь, а Ежик и Медвежонок отражаются в реке и смотрят в небо. О чем они думают? О чем мечтают? Что чувствуют?

Пока один чувствует себя морем, другой не знает, как его обнять и утешить. Ведь море необъятное. А чувства такие сильные! Грусть, радость, нежность, чувство прекрасного и даже чувство юмора… Это так по-человечески!В мире Ежика и Медвежонка четыре сезона и больше пятидесяти сказок, а чудес — видимо невидимо. Хватит на всех мечтателей. Ведь вы, мечтатель? Совершенно точно да, если замечаете, как сменяют друг друга времена года, растут деревья и сказки, река бежит мимо, не изменяясь, а небо смотрит на нас и улыбается.

Нежный спектакль о дружбе по мотивам легендарных сказок Сергея Козлова создан мечтателями для мечтателей. Вы мечтатель? Нашей сказке очень вас не хватает. Приходите в гости к Ежику и Медвежонку. Прилетайте, приплывайте, причаливайте! На чай со снежинками и можжевеловым вареньем. За чудом.