4 июля на Рязанской ВДНХ пройдет фолк-фестиваль «Явь». Гостей ждёт россыпь мастер-классов, детская анимация и объемная концертная программа, хедлайнером которой станет группа «Белолуна».
Программа:
Мастер‑классы и интерактивы:
- 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию значка «Матрёшка» (мастерская «ОликаМайОлика», в порядке живой очереди);
- 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию вырковской игрушки (Дмитрий Лебедев, по записи);
- 15:00-17:00 — мастер‑класс по вязанию крючком сумки‑авоськи (Анна Жукова, по записи);
- 15:00-17:00 — мастер‑класс по шитью подвески «Цветок» (Надежда Минаева, по записи);
- 15:00-17:00 — мастер‑класс по росписи салфетки резными штампами (мастерская «Родинка», по записи);
- 15:30-17:30 — детская анимация (студия праздника «МультиШоу»).
Концертная программа:
- 16:30-17:00 — группа «Догоним время»;
- 17:00-17:25 — группа «Ять»;
- 17:25-18:00 — группа «Компас снов»;
- 18:00-18:10 — группа «Синтагон»;
- 18:10-18:30 — рэпер «Блэк Санта»;
- 18:30-19:30 — группа «ДХ»;
- 19:30-20:30 — группа «Вечёрка»;
- 20:30-21:30 — группа «Белолуна».
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