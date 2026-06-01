Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
26°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
28°
ЦБ USD 78.27 0.52 01/07
ЦБ EUR 89.27 0.62 01/07
Нал. USD 79.61 / 81.50 30/06 18:15
Нал. EUR 92.16 / 93.59 30/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
8 часов назад
717
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 093
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 211
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Явь
4 июля в 15:00
Праздники

Явь

Рязанская ВДНХ

4 июля на Рязанской ВДНХ пройдет фолк-фестиваль «Явь». Гостей ждёт россыпь мастер-классов, детская анимация и объемная концертная программа, хедлайнером которой станет группа «Белолуна».

Программа:

Мастер‑классы и интерактивы:

  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию значка «Матрёшка» (мастерская «ОликаМайОлика», в порядке живой очереди);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию вырковской игрушки (Дмитрий Лебедев, по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по вязанию крючком сумки‑авоськи (Анна Жукова, по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по шитью подвески «Цветок» (Надежда Минаева, по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по росписи салфетки резными штампами (мастерская «Родинка», по записи);
  • 15:30-17:30 — детская анимация (студия праздника «МультиШоу»).

Концертная программа:

  • 16:30-17:00 — группа «Догоним время»;
  • 17:00-17:25 — группа «Ять»;
  • 17:25-18:00 — группа «Компас снов»;
  • 18:00-18:10 — группа «Синтагон»;
  • 18:10-18:30 — рэпер «Блэк Санта»;
  • 18:30-19:30 — группа «ДХ»;
  • 19:30-20:30 — группа «Вечёрка»;
  • 20:30-21:30 — группа «Белолуна».

Возраст
0+