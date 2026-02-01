Артист, которого выбрал народ — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант — у Ярослава Сумишевского есть все, чтобы завоевать народную любовь. Феномен артиста до сих пор покоряет и завораживает публику. Певец прошел непростой творческий путь: от музыкальной школы в небольшом городке на Сахалине до аншлагов в Кремлевском дворце. Сегодня Ярослав Сумишевский — один из самых гастролирующих и успешных исполнителей в России, который добился популярности самостоятельно.

Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист любим миллионами зрителей. Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», а также стал номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года», «Шансон года». Секрет его успеха заключается в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к музыке. Специально к концерту артист готовит особую программу: зрители услышат как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки. Ярослав расскажет о своем непростом творческом пути — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь. Продуманный свет, качественный живой звук и режиссура — всё это безусловно подчеркивает значимость концертов Ярослава Сумишевского.