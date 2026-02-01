Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Ярослав Сумишевский
26 мая в 19:00
Концерты

Ярослав Сумишевский

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Артист, которого выбрал народ — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант — у Ярослава Сумишевского есть все, чтобы завоевать народную любовь. Феномен артиста до сих пор покоряет и завораживает публику. Певец прошел непростой творческий путь: от музыкальной школы в небольшом городке на Сахалине до аншлагов в Кремлевском дворце. Сегодня Ярослав Сумишевский — один из самых гастролирующих и успешных исполнителей в России, который добился популярности самостоятельно.

Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист любим миллионами зрителей. Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда», а также стал номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года», «Шансон года». Секрет его успеха заключается в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к музыке. Специально к концерту артист готовит особую программу: зрители услышат как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки. Ярослав расскажет о своем непростом творческом пути — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь. Продуманный свет, качественный живой звук и режиссура — всё это безусловно подчеркивает значимость концертов Ярослава Сумишевского.

Возраст
12+
Жанры
Поп, Эстрада