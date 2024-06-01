6 июля в КДЦ «Октябрь» состоится спектакль «Ярмарка вакансий» по мотивам произведений современных авторов, состоящий из нескольких мини пьес с разными персонажами.

Почти у каждого человека бывают в жизни моменты, когда желание изменить собственную жизнь толкает одних смело, а иногда и безрассудно, на поиски новой работы, других — на поиски новых сотрудников для своих организаций. Но всех их объединяет одно- стремление изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Главные роли исполнят актеры театра-студии «Октябрь» (руководитель Дмитрий Носаль).