Итоги года
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
10 часов назад
701
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 326
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 150
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 576
ИТОГИ ГОДА 2025
Январь в «Марко Молл»
2 января в 14:30
Праздники

Январь в «Марко Молл»

Марко Молл

«Марко Молл» в новогодние дни — одна из самых ярких локаций Рязани. Галереи торгово‑развлекательного центра оформлены с вниманием к каждой детали: здесь и эффектные ёлки, и километры гирлянд, и стильные фотозоны — все вместе формирует яркую и сказочную новогоднюю атмосферу. На протяжении нескольких лет новогоднее оформление «Марко Молл» удерживает лидерство в городском конкурсе на лучшее праздничное убранство среди торговых центров областной столицы. За победой — работа десятков дизайнеров: они продумали каждую деталь, чтобы и дети, и взрослые получили незабываемые впечатления от посещения центра.

В этих декорациях пройдут все праздничные мероприятия центра. В январской афише «Марко Молл» — пять семейных новогодних событий. Программа рассчитана на гостей всех возрастов: дети получат массу впечатлений, взрослые — возможность провести время с семьей и вспомнить, каково это — с нетерпением ждать новогодних чудес.

2 января, 14:30 — анимационная программа"Made in Russia"Модная вечеринка в русском стиле, где традиции встречаются с трендами. Гости смогут сделать новогоднее блеск‑тату, встретиться с символом года — необычным конем — и запустить бумажные салюты на дискотечном танцполе.Вход свободный. 0+.

3 января, 14:30 — «Игрушки, которые разговаривают».Добрая новогодняя история от ёлочных игрушек: они напомнят маленьким гостям, как важно ценить дружбу и хранить добрые воспоминания. В программе — творческое занятие: участники создадут собственную игрушку и получат в подарок шишку с предсказанием на 2026 год. Также гостей ждут сладкая вата и волшебное шоу гигантских мыльных пузырей.Вход свободный. 0+.

4 января, 14:30 — Новогодний цирк.Гостей города Смехоград ждут головокружительные трюки, мастер‑класс по созданию пушистых снежинок и веселое шоу с воздушными шарами «Шарах‑барах» — можно будет с азартом и безнаказанно их лопать.Вход свободный. 0+.

6 января, 14:30 — спектакль «Морозко».Трогательная сказка о доброте и настоящих чудесах. Вместе с Настенькой гости пройдут через морозный лес и встретятся с волшебником Морозко — он всегда приходит на помощь тем, кто добр и отзывчив. После спектакля дети заберут с собой ароматные свечи, сделанные на творческом занятии, и впечатления от крио‑шоу с фантастическими экспериментами.Вход свободный. 0+.

+

9 января, 14:30 — праздничная программа «Новый год из кастрюльки».Участники будут готовиться к празднику с помощью «Волшебной книги рецептов»: не без приключений попытаются отыскать все необходимые для праздничных блюд ингредиенты. Каждый рецепт — это отдельный квест с мандаринами, сказками, игрушками и зимними забавами. На творческом занятии гости нарисуют картины песком и повеселятся от души на бумажном шоу. На память о празднике каждый сможет сделать фотографии с необычной елкой на роликах и аэро‑снеговиком.Вход — свободный. 0+.

