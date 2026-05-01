Я лечу над Россией

Приглашаем вас погрузиться в чарующие звуки русской народной музыки вместе с талантливой исполнительницей, солисткой оркестра русских народных инструментов имени А. И. Лаврухина Евгенией Валиковой!

Концерт станет настоящим путешествием сквозь пространство и время, наполненным теплом русской души и глубиной традиций. Евгения исполнит лучшие произведения русской музыкальной культуры.

Программа вечера включает в себя как известные народные мелодии, так и оригинальные композиции современных авторов, гармонично переплетаясь с музыкальным наследием прошлого. Вас ждут яркие музыкальные образы и эмоции, способные затронуть самые глубокие струны вашей души.

Присоединяйтесь к нам и ощутите неповторимую атмосферу русского народного искусства, вдохновленного бескрайними просторами нашей родины и богатством её культурных традиций.