Я есть, кто я есть. Христианское чувство в искусстве

«И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам». (Исх. 3:13,14)

Эти стихи книги Исход, ставшие источником названием VIII «Параллелей», — гипертекст. Явный религиозный контекст в вопросе «кто же Он» в равных долях сосуществует с вопросом «кто Я». В этот раз «Параллели» посвящены союзу этих вопросов.

Современные рязанские художники подходят к христианским текстам не как к каноническому догмату, требующему буквальной иллюстрации, а как к сложному культурному коду и языку для осмысления экзистенциального опыта. В отличие от классического религиозного искусства, их работа часто носит концептуальный характер. Художники активно используют визуальную семантику иконы — обратную перспективу, символику и образность — но переносят её на примитивные объекты, исследуя границы между верой и суеверием, ритуалом и перформансом. При этом обращение к евангельским сюжетам сегодня редко служит цели прямой проповеди; скорее, оно становится инструментом критики потребления, рефлексией и попыткой найти точку опоры в раздробленном мире, превращая священный текст в открытое поле для философского диалога со зрителем.

Христианское искусство имеет великую историю переселения образов и трансформации форм. Мы — современники — часть цепи этих перерождений в сегодняшнем дне.

Музей формально заменяет храм в качестве места, где современный зритель может без страха столкнуться со сложными вопросами веры и сомнения. Искусство берет на себя роль медитативного пространства, позволяя пережить религиозные смыслы через эстетический опыт.

В экспозицию вошло более 70 работ разных медиа — живопись, графика, фотография, скульптура, как опытных и признанных рязанских авторов, так и экспериментирующих художников-любителей: Сергей Абакумов, Леонид Агальцов, Роман Багров, Андрей Бардошин, Анна Власова, Татьяна Власова, арт-группу «Грязновы» (Григорий и Таисия Грязновы), Анастасия Гришина, Ольга Джафарова, Алексей Епишкин, Владислав Ефремов, Андрей Игнатов, София Игнатова, Татьяна Исаенко, Андрей Карев, Елена Касаткина, Анна Керн, Марина Климанова, Василий Колдин, Антон Лытаев, Елена Павлова, Константин Панин, Дарья Перова, Екатерина Серовская, Игорь Ситников, Андрей Струсевич, Сергей Струсевич, Виктория Филиппова, Роман Фокин, Вара Фокина, Ксения Фокина, Екатерина Чистова, Игумен Ефимий (Шапкин), Наталья Штырева.