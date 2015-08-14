XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Ежегодный фестиваль, посвященный масштабному историческому событию, пройдет в Рыбновском районе у села Глебово-Городище. Мероприятие проводится в честь первой крупной победы русского войска над татаро-монгольской ордой в 1378 году. На торжественном открытии фестиваля пройдет крестный ход, а затем возле стелы в честь Победы на реке Воже будет отслужена Лития во славу русского воинства.

Жемчужиной военно-исторического фестиваля станет масштабная театрализованная реконструкция исторических боевых действий «Как на древней Вожской земле» от профессиональных военно-исторических клубов из Рязани, Тулы, Пскова, Белгорода, Саратова, Москвы, Калуги. В битве примут участие 150 пеших воинов и 20 всадников.

Оба дня на фестивале будет работать деревня реконструкторов с девятью интерактивными площадками, где гости смогут познакомиться с бытом жителей деревень XIV в.

14 августа Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником будут организованы экскурсионные группы в деревню реконструкторов и на раскоп.

Также посетителей «Битвы на Воже» ждут ремесленные ряды, средневековая ярмарка, интерактивы от Рязанского исторического музея, деревня реконструкторов, маркет локальных брендов «БАЗАР», древние игры и концертная программа.

Программа:

14 августа

12:30-18:00 — Сборные экскурсии

15 августа ⠀⠀⠀⠀⠀