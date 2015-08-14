XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Ежегодный фестиваль, посвященный масштабному историческому событию, пройдет в Рыбновском районе у села Глебово-Городище. Мероприятие проводится в честь первой крупной победы русского войска над татаро-монгольской ордой в 1378 году. На торжественном открытии фестиваля пройдет крестный ход, а затем возле стелы в честь Победы на реке Воже будет отслужена Лития во славу русского воинства.
Жемчужиной военно-исторического фестиваля станет масштабная театрализованная реконструкция исторических боевых действий «Как на древней Вожской земле» от профессиональных военно-исторических клубов из Рязани, Тулы, Пскова, Белгорода, Саратова, Москвы, Калуги. В битве примут участие 150 пеших воинов и 20 всадников.
Оба дня на фестивале будет работать деревня реконструкторов с девятью интерактивными площадками, где гости смогут познакомиться с бытом жителей деревень XIV в.
14 августа Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником будут организованы экскурсионные группы в деревню реконструкторов и на раскоп.
Также посетителей «Битвы на Воже» ждут ремесленные ряды, средневековая ярмарка, интерактивы от Рязанского исторического музея, деревня реконструкторов, маркет локальных брендов «БАЗАР», древние игры и концертная программа.
Программа:
14 августа
- 12:30-18:00 — Сборные экскурсии
15 августа ⠀⠀⠀⠀⠀
- 12:00 — Открытие фестиваля
- 12:00 — Лития во славу и упокоение русских воинов
- 12:00 — 20:00 Работа исторических выставок
- 12:00 — 20:00 Интерактивы и мастер-классы от Рязанского исторического музея
- 12:00 — 20:00 Раскоп от Рязанского исторического музея
- 12:00 — 20:00 Игры и забавы
- 12:00 — 20:00 Маркет «Базар»
- 12:00 — 20:00 Гастрономические ряды
- 12:00 — 20:00 Интерактивные ремесленные площадки и зоны активностей с мастер- классами
- 12:30 — 13:15 Театрализованное представление с элементами реконструкции «Как на древней Вожской земле»
- 15:00 — 19:00 Полноконтактные бои в доспехах XIV века
- 15:00 — 20:00 Деревня реконструкторов
- 15:00 — 19:00 Массовые полноконтактные бои в доспехах «Бугурты»
- 15:00 — 20:00 Экскурсии от гидов
- 17:00 Выступление фольклорной группы «Вечёрка»
- 17:40 Выступление этно-рок группы «Дом Художника»
- 18:20 Выступление Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
- 19:00 Выступление фолк-рок группы «Сколот»
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