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XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»
14 августа в 12:30
Праздники

XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Глебово-Городище

Ежегодный фестиваль, посвященный масштабному историческому событию, пройдет в Рыбновском районе у села Глебово-Городище. Мероприятие проводится в честь первой крупной победы русского войска над татаро-монгольской ордой в 1378 году. На торжественном открытии фестиваля пройдет крестный ход, а затем возле стелы в честь Победы на реке Воже будет отслужена Лития во славу русского воинства.

Жемчужиной военно-исторического фестиваля станет масштабная театрализованная реконструкция исторических боевых действий «Как на древней Вожской земле» от профессиональных военно-исторических клубов из Рязани, Тулы, Пскова, Белгорода, Саратова, Москвы, Калуги. В битве примут участие 150 пеших воинов и 20 всадников.

Оба дня на фестивале будет работать деревня реконструкторов с девятью интерактивными площадками, где гости смогут познакомиться с бытом жителей деревень XIV в.

14 августа Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником будут организованы экскурсионные группы в деревню реконструкторов и на раскоп.

Также посетителей «Битвы на Воже» ждут ремесленные ряды, средневековая ярмарка, интерактивы от Рязанского исторического музея, деревня реконструкторов, маркет локальных брендов «БАЗАР», древние игры и концертная программа.

Программа:

14 августа

  • 12:30-18:00 — Сборные экскурсии

15 августа ⠀⠀⠀⠀⠀

  • 12:00 — Открытие фестиваля
  • 12:00 — Лития во славу и упокоение русских воинов
  • 12:00 — 20:00 Работа исторических выставок
  • 12:00 — 20:00 Интерактивы и мастер-классы от Рязанского исторического музея
  • 12:00 — 20:00 Раскоп от Рязанского исторического музея
  • 12:00 — 20:00 Игры и забавы
  • 12:00 — 20:00 Маркет «Базар»
  • 12:00 — 20:00 Гастрономические ряды
  • 12:00 — 20:00 Интерактивные ремесленные площадки и зоны активностей с мастер- классами
  • 12:30 — 13:15 Театрализованное представление с элементами реконструкции «Как на древней Вожской земле»
  • 15:00 — 19:00 Полноконтактные бои в доспехах XIV века
  • 15:00 — 20:00 Деревня реконструкторов
  • 15:00 — 19:00 Массовые полноконтактные бои в доспехах «Бугурты»
  • 15:00 — 20:00 Экскурсии от гидов
  • 17:00 Выступление фольклорной группы «Вечёрка»
  • 17:40 Выступление этно-рок группы «Дом Художника»
  • 18:20 Выступление Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
  • 19:00 Выступление фолк-рок группы «Сколот»

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