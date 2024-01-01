Кинофестиваль «Окраина. Рязанская ретроспектива» пройдет в Рязани с 27 января по 11 февраля.

Премьерой документального фильма режиссера Галины ЕВТУШЕНКО «Сила слабых» (2024) в кинотеатре «Октябрь» 27 января в 19.00 откроется XIX кинофестиваль «Окраина. Рязанская ретроспектива». Автором сценария фильма является президент фестиваля, историк и киновед Александр Никитин.

Программа девятнадцатой «Окраины"-2024, которая продлится до 11 февраля, разнообразна и насыщенна. Одним из заметных ее элементов станет ретроспектива „"Золотой Орел“ Галины Евтушенко», в которую войдут шесть кинолент заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата искусствоведения, режиссера, сценариста и продюсера Галины Михайловны Евтушенко, выдвигавшиеся на соискание национальной кинематографической премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший документальный фильм года».

Памяти недавно ушедших из жизни кинодраматурга Натальи Рязанцевой (1938-2023), актеров Инны Чуриковой (1941-2023), Леонида Куравлева (1936-2022), Юрия Дубровина (1939-2022), Геннадия Богачева (1945-2023), режиссера-документалиста Елены Демидовой (1964-2024) будет посвящен ряд показов игровых и документальных картин.

В связи с возрождением Торгового городка мы обратимся к «ларионовской эпохе», запечатленной рязанской кинохроникой 1950-х годов.

В день закрытия «Окраины» исполняется 120 лет со дня рождения замечательной советской актрисы театра и кино Валентины Сперантовой (1904-1978). Неудивительно, что заключительные показы фестиваля будут посвящены ей, уроженке города Зарайска Рязанской губернии.

Организаторами «Окраины"-2024 выступают гильдия кинорежиссеров России и рязанский киноклуб «Кинематограф» при участии Музея истории молодежного движения.

Вход на все мероприятия фестиваля — свободный.

При поддержке Федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм».

Программа фестиваля:

27 января, суббота

19.00 — открытие фестиваля

19.30 — премьера СИЛА СЛАБЫХ (2024) 53 мин., реж. Г. Евтушенко

28 января, воскресенье

16.45 — памяти Леонида Куравлёва (1936-2022), МИЧМАН ПАНИН (1960) 96 мин., Реж. М. Швейцер

18.30 — «Золотой Орел» Галины Евтушенко. АНТОН ЧЕХОВ И ИСААК ЛЕВИТАН: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (2018) 54 мин. Реж.Г.Евтушенко, номинация на премию «Золотой Орёл-2020» за лучший неигровой фильм

19.30 — памяти Леонида Куравлёва (1936-2022) СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! (1977) 96 мин., Реж.М.Швейцер

29 января, понедельник

18.00 — памяти Инны Чуриковой (1943-2023), МАТЬ (1989) 202 мин., Реж.Г.Панфилов

30 января, вторник

18.30 — «Золотой Орёл» Галины Евтушенко, ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ИЛЬЯ ГИНЦБУРГ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (2014) 82 мин., Реж.Г.Евтушенко & А. Евтушенко, номинация на премию «Золотой Орёл-2015» за лучший неигровой фильм

20.00 — УХОД ВЕЛИКОГО СТАРЦА (1912) 47,5 мин., Реж.Я.Протазанов

31 января, среда

18.30 — «Золотой Орел» Галины Евтушенко, ГОРЕ УМУ, ИЛИ ЭЙЗЕНШТЕЙН И МЕЙЕРХОЛЬД: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (2003) 63 мин., Реж.Г.Евтушенко, номинация на премию «Золотой Орёл-2004» за лучший неигровой фильм

19.45 — памяти Леонида Куравлева (1936-2022), ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА (1969) 92 мин., Реж.А.Митта

1 февраля четверг

18.30 — памяти Леонида Куравлёва (1936-2022), ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК (1968) 164 мин., Реж.М.Швейцер

2 февраля пятница

19.00 — памяти Леонида Куравлёва (1936-2022), ВРЕМЯ, ВПЕРЁД! (1965) 147 мин., Реж.М.Швейцер

3 февраля, суббота

17.00 — «Золотой Орел» Галины Евтушенко, СИМОНОВЫ И ТРОШКИНЫ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (2023), Реж.Г.Евтушенко, номинация на премию «Золотой Орёл-2024» за лучший неигровой фильм

18.30 — памяти Юрия Дубровина (1939-2022), ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ (1963) 188 мин., Реж.А.Столпер

4 февраля, воскресенье

17.00 — «Золотой Орел» Галины Евтушенко, ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ДЗИГА ВЕРТОВ: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ (2015) 57 мин., Реж.Г.Евтушенко & А. Евтушенко, номинация на премию «Золотой Орёл-2016» за лучший неигровой фильм

18.00 — к возрождению Торгового городка, Рязанская кинохроника 1950-х

18.30 — ПОЛОВОДЬЕ (1962) 91 мин., Реж.И.Бабич

20.00 — памяти Елены Демидовой (1964-2024), ПОСЛЕДНИЙ МУЖЧИНА (2017) 96 мин., Реж.Е.Демидова

5 февраля, понедельник

18.30 —памяти Инны Чуриковой (1943-2023), СТРЯПУХА (1965) 71 мин., Реж.Э.Кеосаян

19.45 — памяти Инны Чуриковой (1943-2023) и Леонида Куравлёва (1936-2022), СТАРШАЯ СЕСТРА (1966) 102 мин., Реж.Г.Натансон

6 февраля, вторник

18.30 — памяти Инны Чуриковой (1943-2023), ТРИДЦАТЬ ТРИ (1965) 72 мин., Реж.Г.Данелия

19.45 — памяти Леонида Куравлёва (1936-2022). УРОК ЛИТЕРАТУРЫ (1968) 75 мин., Реж.А.Коренев

7 февраля, среда

18.30 — «Золотой Орел» Галины Евтушенко, МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ (2011) 52 мин., Реж.Г.Евтушенко, премия «Золотой Орёл-2012» за лучший неигровой фильм

19.30 — памяти Инны Чуриковой (1943-2023), ТЕМА (1979) 99 мин., Реж. Г. Панфилов

8 февраля четверг

18.30 — вечер памяти Геннадия Богачева (1945-2023)

9 февраля, пятница

18.30 — памяти Леонида Куравлева (1936-2022), ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК (1970) 63 мин., Реж.К.Ершов

19.30 — памяти Натальи Рязанцевой (1938-2023), КРЫЛЬЯ (1966) 85 мин., Реж.Л.Шепитько

10 февраля, суббота

17.00 — ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА (1981) 83 мин., Реж.А.Панкратов

18.30 — вечер памяти Натальи Рязанцевой (1938-2023)

11 февраля, воскресенье

17.00 — к 120-летию Валентины Сперантовой (1904-1978), АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР (1953) 73 мин., Реж.А.Граник

19.00 — ШУМНЫЙ ДЕНЬ (1960) 93 мин., Реж.Г.Натансон & А. Эфрос