Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.00 / 75.20 08/06 17:30
Нал. EUR 89.00 / 90.10 08/06 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
933
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 605
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 058
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера»
12 июня в 13:00
Праздники

XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера»

Рязанский Кремль

12-14 июня 2026 года, Рязанский кремль

12 июня 2026 года

13:00 — концерт Академического хора русской песни Телерадиоцентра «Орфей» «Русская народная песня — душа народов России» (художественный руководитель и главный дирижёр — Николай Азаров, главный хормейстер — Андрей Азовский). Открытие фестиваля синхронизировано со Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата».

20:00 — торжественное открытие фестиваля, посвящённое Дню России. Мультимедийный проект «Семьи Небесные»:

  • Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и дирижёр — Сергей Оселков);
  • Камерный хор Московской консерватории им. П. И. Чайковского (художественный руководитель — Александр Соловьёв, дирижёр — Максим Пимонихин);
  • народный артист России Евгений Князев (художественное слово);
  • артистка театра и кино Елизавета Арзамасова (художественное слово);
  • Арутюн Хачатрян (армянский дудук).

Автор проекта — Армен Попов.

13 июня 2026 года

13:00 — музыкальный спектакль для детей «Конёк‑горбунок» (по одноимённой сказке П. Ершова) в исполнении артистов Государственной филармонии Санкт‑Петербурга для детей и молодёжи (режиссёр — Евгений Зимин, художник‑постановщик — Вера Курицина).

15:00 — творческая встреча с актёрами Государственной филармонии Санкт‑Петербурга для детей и молодёжи «Сцена без занавеса. Актёр — волшебство или профессия?».

20:00 — концертная программа «Диалог эпох: классика и современность» в исполнении Молодёжного состава Рязанского губернаторского симфонического оркестра и солистов Рязанской областной филармонии.

14 июня 2026 года

13:00 — концертная программа «Детство — это я и ты» в исполнении Большого детского хора им. В. С. Попова (художественный руководитель — заслуженный артист России, лауреат премии Президента РФ Анатолий Кисляков). В программе — произведения советских композиторов в жанре детской песни.

18:00 — лекция «Семейные узы в христианском искусстве» (лектор — Мария Зайцева, искусствовед, старший научный сотрудник). Тема: супружеские пары — легендарные и реальные, оставившие след в православном искусстве (русской иконописи и архитектуре).

Завершится фестиваль в 19:00 концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Риголетто». В исполнении примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор и солисты московских музыкальных театров. Дирижёр — Сергей Оселков.

Возраст
6+