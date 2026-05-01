XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера»

12-14 июня 2026 года, Рязанский кремль

12 июня 2026 года

13:00 — концерт Академического хора русской песни Телерадиоцентра «Орфей» «Русская народная песня — душа народов России» (художественный руководитель и главный дирижёр — Николай Азаров, главный хормейстер — Андрей Азовский). Открытие фестиваля синхронизировано со Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата».

20:00 — торжественное открытие фестиваля, посвящённое Дню России. Мультимедийный проект «Семьи Небесные»:

Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и дирижёр — Сергей Оселков);

Камерный хор Московской консерватории им. П. И. Чайковского (художественный руководитель — Александр Соловьёв, дирижёр — Максим Пимонихин);

народный артист России Евгений Князев (художественное слово);

артистка театра и кино Елизавета Арзамасова (художественное слово);

Арутюн Хачатрян (армянский дудук).

Автор проекта — Армен Попов.

13 июня 2026 года

13:00 — музыкальный спектакль для детей «Конёк‑горбунок» (по одноимённой сказке П. Ершова) в исполнении артистов Государственной филармонии Санкт‑Петербурга для детей и молодёжи (режиссёр — Евгений Зимин, художник‑постановщик — Вера Курицина).

15:00 — творческая встреча с актёрами Государственной филармонии Санкт‑Петербурга для детей и молодёжи «Сцена без занавеса. Актёр — волшебство или профессия?».

20:00 — концертная программа «Диалог эпох: классика и современность» в исполнении Молодёжного состава Рязанского губернаторского симфонического оркестра и солистов Рязанской областной филармонии.

14 июня 2026 года

13:00 — концертная программа «Детство — это я и ты» в исполнении Большого детского хора им. В. С. Попова (художественный руководитель — заслуженный артист России, лауреат премии Президента РФ Анатолий Кисляков). В программе — произведения советских композиторов в жанре детской песни.

18:00 — лекция «Семейные узы в христианском искусстве» (лектор — Мария Зайцева, искусствовед, старший научный сотрудник). Тема: супружеские пары — легендарные и реальные, оставившие след в православном искусстве (русской иконописи и архитектуре).

Завершится фестиваль в 19:00 концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Риголетто». В исполнении примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор и солисты московских музыкальных театров. Дирижёр — Сергей Оселков.