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XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера»
12 июня в 13:00
Праздники

XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера»

Рязанский Кремль

Приглашаем вас на XIII фестиваль искусств «Кремлевские вечера»!

В этом году проект посвящается Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и чествованию 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

12 июня, 13.00 — Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова) представит программу «Сказание о Земле Рязанской».

12 июня, 19.00 — торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт, посвященный Дню России.

Участники: Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова, Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин), солистка Московского театра «Новая Опера» им. Е. Колобова Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов, лауреат премии им. Л. Собинова Алексей Суханов (баритон), лауреат международных конкурсов Юлия Игонина (скрипка).

13 июня, 13.00 — концертную программу «Душа народа» представит Московский Синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижер Алексей Пузаков)

13 июня, 19.00 — выступит группа «Квартет ПРО» с программой «Песни, рожденные сердцем».

14 июня, 13.00 — музыкальный спектакль по сказкам К. Чуковского «Приключения Вани» представит Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» (художественный руководитель и дирижер Денис Забавский). В концерте примет участие актер «Театра на Покровке» Андрей Сумцов.

14 июня, 18.00 — лекция «Воинство небесное и земное» Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.

14 июня, 19.00 — торжественное закрытие. Концертное исполнение оперы А. Бородина «Князь Игорь».

Участники: Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты московских музыкальных театров. Дирижер Сергей Оселков.

Фестиваль «Кремлевские вечера» проводится Рязанской областной филармонией при поддержке Правительства Рязанской области и при организационном содействии Рязанского историко-архитектурного музея заповедника, Рязанской епархии, Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.

Возраст
6+