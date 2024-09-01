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X межрегиональный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…»
19 октября в 11:00
Праздники

X межрегиональный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…»

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Золотой осенью вся страна отметит 129 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. В эту прекрасную пору тысячи людей приедут в Константиново, чтобы прикоснуться к истокам творчества «певца страны березового ситца», к той атмосфере, в которой вырос великий рязанский лирик.

Завершением «Есенинских дней» станет X Межрегиональный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…» 19 октября. Зрители увидят постановки в различных жанрах: моноспектакли, драматические, литературно-музыкальные, литературно-хореографические композиции и другие.

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