Выжившие. Бетонная утопия

Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. Спасительный островок надежности заполоняют толпы выживших, и местные жители вскоре решают избавиться от незваных гостей. Они избирают лидера, проводят тайное голосование, по результатам которого выгоняют всех нерезидентов и устраивают идеальное общество с отрядами поддержания порядка, медперсоналом и снабженцами.
- Режиссёр
- Ом Тхэ Хва
- Актёры
- Ли Бен Хон, Пак Со Чжун, Пак Бо Ен, Ким Сон Ен, Пак Чжи Ху, На Чхоль, Ким До Юн, Ким Хак Сун, Нам Чжин Бок, Ким Дон Гон
- Продолж.
- 130 мин.
- Премьера
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2024-02-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Драма