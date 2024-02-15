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Выжившие. Бетонная утопия
Кино

Выжившие. Бетонная утопия

Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. Спасительный островок надежности заполоняют толпы выживших, и местные жители вскоре решают избавиться от незваных гостей. Они избирают лидера, проводят тайное голосование, по результатам которого выгоняют всех нерезидентов и устраивают идеальное общество с отрядами поддержания порядка, медперсоналом и снабженцами.

Режиссёр
Ом Тхэ Хва
Актёры
Ли Бен Хон, Пак Со Чжун, Пак Бо Ен, Ким Сон Ен, Пак Чжи Ху, На Чхоль, Ким До Юн, Ким Хак Сун, Нам Чжин Бок, Ким Дон Гон
Продолж.
130 мин.
Премьера
2024-02-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Драма