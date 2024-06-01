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Выставка животных «Пойдем домой»
22 июня в 11:00
Выставки

Выставка животных «Пойдем домой»

Лесопарк

22 июня 2024 в 11.00, в субботу, приглашаем всех в Лесопарк на выставку, направленную на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров, «ПОЙДЕМ ДОМОЙ»!

Выставка проходит в рамках проекта «Защита животного мира»! Если у Вас на передержке есть подопечный, или Вы куратор бездомного животного, значит Вам именно сюда! Важно записаться предварительно по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10.00.

Не с кем участвовать? Просто приходите посмотреть! Вдруг именно у нас Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова — «Пойдем домой! «Для детей будут работать мастер-классы, сладкая вата и молочные коктейли. На ярмарке вы сможете приобрести товары от рукодельниц нашего города.

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