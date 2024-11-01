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Выставка творческих работ Валерии Варушкиной и Ульяны Широковой
7 декабря в 11:00
Выставки

Выставка творческих работ Валерии Варушкиной и Ульяны Широковой

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

6 декабря в 11:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается выставка творческих работ обладателей именной стипендии Губернатора имени Виктора Иванова Широковой Ульяны, выпускницы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Рязани, поступившей в 2024 году в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера», Варушкиной Валерии Александровны, выпускницы Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера», завершившей обучение в 2024 году, трудоустроившейся в Детскую школу искусств № 7 имени Ю.Н. Холопова города Рязани.

Молодые художницы представили на выставку больше 40 работ по живописи и графике. Тематика произведений разнообразна. Это пленэрные этюды в технике гуашь и масло, живописные и декоративные натюрморты, выразительные портреты и фигурные зарисовки.

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