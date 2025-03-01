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Выставка собак «Содружество»
12 апреля в 11:00
Выставки

Выставка собак «Содружество»

Марко Молл

12 апреля в «Марко Молл» пройдет форум, который ждут любители самых преданных друзей человека — собак. Площадка Национальной выставки собак всех пород «Содружество» соберет в одной локации бернских зенненхундов, кавалер-кинг-чарльз- спаниелей, сибу, чау-чау, кавказских, среднеазиатских овчарок, вельш-корги-пемброк — и это только небольшая часть пород, которые смогут увидеть гости форума. Для тех, кто ищет четвероногого друга в семью, здесь можно купить здорового привитого питомца от заводчиков.

Выставка собак «Содружество», 12 апреля, время работы: 11.00-18.00. Вход свободный. 0+.

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