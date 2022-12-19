Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
25°
Срд, 21
25°
Чтв, 22
26°
ЦБ USD 90.69 1.15 21/08
ЦБ EUR 100.2 1.26 21/08
Нал. USD 89.20 / 89.88 20/08 18:30
Нал. EUR 99.50 / 99.28 20/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
6 838
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
3 564
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
6 439
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
6 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Выставка-поиск дома для собак и кошек «Пойдем домой»
24 августа в 11:00
Выставки

Выставка-поиск дома для собак и кошек «Пойдем домой»

Лесопарк

24 августа 2024 в 11.00, в субботу, приглашаем всех в Лесопарк на выставку, направленную на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров, «ПОЙДЕМ ДОМОЙ»!

Выставка проходит в рамках проекта «Защита животного мира»! Если у Вас на передержке есть подопечный, или Вы куратор бездомного животного, значит Вам именно сюда!

Не с кем участвовать? Просто приходите посмотреть! Вдруг именно у нас Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова — «Пойдем домой! «

Для детей будут работать: мастер-классы, сладкая вата, молочные коктейли, прохладительные напитки и аквагрим! На ярмарке вы сможете приобрести товары от рукодельниц нашего города!

Возраст
0+