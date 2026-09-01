После трагической гибели на вышке B67 видео Шайло разлетелись по сети, а сама она стала легендой среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Она находит список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить, и решает пройти его до конца. Следующая цель — смертельно опасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с подругой и местным гидом отправляется наверх, где ей предстоит столкнуться со своим главным страхом — повторить судьбу сестры.
- Страна
- Таиланд, Великобритания, США
- Режиссёр
- Майкл Спириг, Питер Спириг
- Актёры
- Вирджиния Гарднер, Том Бриттни, Грейс Кэролайн Карри, Адам Роуз, Харриет Слейтер, Джордан Колман, Арсема Томас, Джуджу Джорни Бренер, Эйнар Харальдссон, Александра Бартлетт, Эви Манн, Лондон Нуово, Андрей Касушкин
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
24 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Триллер, Драма