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Вышка-2
Кино

Вышка-2

После трагической гибели на вышке B67 видео Шайло разлетелись по сети, а сама она стала легендой среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Она находит список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить, и решает пройти его до конца. Следующая цель — смертельно опасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с подругой и местным гидом отправляется наверх, где ей предстоит столкнуться со своим главным страхом — повторить судьбу сестры.

Страна
Таиланд, Великобритания, США
Режиссёр
Майкл Спириг, Питер Спириг
Актёры
Вирджиния Гарднер, Том Бриттни, Грейс Кэролайн Карри, Адам Роуз, Харриет Слейтер, Джордан Колман, Арсема Томас, Джуджу Джорни Бренер, Эйнар Харальдссон, Александра Бартлетт, Эви Манн, Лондон Нуово, Андрей Касушкин
Продолж.
97 мин.
Премьера
24 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение, Триллер, Драма

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