После трагической гибели на вышке B67 видео Шайло разлетелись по сети, а сама она стала легендой среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Она находит список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить, и решает пройти его до конца. Следующая цель — смертельно опасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с подругой и местным гидом отправляется наверх, где ей предстоит столкнуться со своим главным страхом — повторить судьбу сестры.