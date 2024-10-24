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Вуду. Шепот тьмы

Талантливая и замкнутая Элла Блейк занимается анимацией. Изо дня в день она выполняет кропотливую работу, перемещая кукольных персонажей на миллиметры. Девушка работает под контролем своей властной матери, которая подавляет ее стремление к независимости. Но когда мать попадает в больницу, жизнь Эллы радикально меняется. У нее появляется парень. Героиня переезжает в пустующий дом, где приступает к работе над собственным проектом. Она увлечена съемками страшной истории и не замечает, как воображаемый террор и ужас врываются в ее реальную жизнь…

Режиссёр
Роберт Морган
Актёры
Эшлинг Франчози, Стелла Гонет, Том Йорк, Килинн Спринголл, Джеймс Суонтон, Джошуа Джей Паркер, Джаз Хатчинс, Бриджитта Рой
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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