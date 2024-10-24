Встретимся вчера

Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?
- Режиссёр
- Александр Богуславский
- Актёры
- Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк
- Премьера
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2024-10-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика, Драма