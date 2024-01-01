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Встреча с шедеврами. Русская живопись XVIII — середины ХIХ века
12 февраля в 11:00
Выставки

Встреча с шедеврами. Русская живопись XVIII — середины ХIХ века

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Завершает юбилейный год 110-летия со дня основания Рязанского художественного музея выставка выдающихся подлинников из постоянной экспозиции, временно недоступных зрителю в связи с ремонтными работами. Посетителю музея «со стажем» хорошо знакомы эти несомненные шедевры русской живописи XVIII — середины ХIХ века, открывающие анфиладу залов второго этажа величественного дворца эпохи классицизма, в котором располагается музей с 1980 года.

Эти произведения, составившие основу нашей современной коллекции, поступали в период с 1913 года из разных источников и обозначают этапы музейной истории Рязани. Национализация помещичьих собраний, поступления из Государственного музейного фонда, перераспределявшего шедевры из столичных коллекций в губернские музеи в 1920-е годы, последующие приобретения с выставок и у частных лиц, в том числе дарения, позволили создать замечательную галерею артефактов русского искусства Нового времени.

Восемнадцатый век — исторический период, когда Россия становится империей и активно включается в орбиту европейской культуры. Императоры от Петра I до Павла I приглашают к своим дворам известных художников ведущих школ Франции, Италии, Германии для выполнения монарших заказов и обучения русских учеников. Расцвет искусства портрета не случаен именно в это время. Он нашел выражение в широком круге произведений — от условных, парсунных по стилистике работ крепостных мастеров до блестящих по виртуозности и выразительности исполнения портретов русских художников, получивших профессиональную выучку у иностранных наставников.

К официальной линии портрета относятся изображения правителей государства — Петра I, Екатерины II, выполненные, как правило, в мастерских ведущих представителей «россики» (художников-иностранцев на службе российских правителей). Другой тип портрета — камерный, или интимный, получил развитие в изображениях представителей дворянства, где передавал сословное достоинство личности. Среди шедевров этого периода две работы В.Л. Боровиковского, крупнейшего русского портретиста эпохи классицизма.

«Золотой век» отечественной культуры первой половины ХIХ века в экспозиции выставки представляют мастера, имеющие, как правило, академическую выучку и ориентированные на достижения русского классицизма: А.Г. Венецианов, П.Н. Орлов, Г. И. Лапченко. Предвосхищая развитие реализма в русском искусстве, бывший крепостной художник В.А. Тропинин создал целую галерею образов своих современников, снискав славу лучшего портретиста эпохи. Замыкают представляемый период истории русского искусства произведения великого русского художника-мариниста И.К. Айвазовского.

Высококлассная коллекция живописи, графики, скульптуры отечественных и западноевропейских художников XVI — XXI веков, сложившаяся за стодесятилетнюю историю существования музея в Рязани, насчитывает ныне более 15 тысяч экспонатов. Не все они в силу разных обстоятельств доступны широкому зрителю. Лучшие из них, общепризнанные шедевры, являются гордостью региона и подтверждают высокий статус нашего музея среди других художественных собраний России.

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