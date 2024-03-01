Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Монолог»: от Москвы до Камчатки. Впервые в Рязани! С 5 по 7 апреля — на сцене Рязанского театра кукол: «Как я пришла в сознание», «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Три истории. Все артисты — один на один с публикой. Безграничные возможности театра…

«Как я пришла в сознание»

5 апреля в 19:00

Автобиографический моноспектакль Дины Корзун — звезды культового фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» и соучредительницы благотворительного фонда «Подари жизнь». Искренний, непосредственный, живой анализ жизненного пути с момента рождения до сегодняшнего дня Дина совершает на глазах у зрителей. Заново проживая значимые моменты детства, учебы, отношений и творчества, она пытается найти опору, благодаря которой каждый раз поднималась и продолжала жить.

Дина Корзун:

В этом спектакле собраны эпизоды из моей жизни, благодаря которым я стала проще, лучше, добрее. Они, как правило, непростые: проблемы, сложности, вызовы судьбы. Это события, которые являются одновременно и учителями, и жизненными уроками. Этот спектакль задумывался как возможность передать самое главное, самое важное послание. Если после просмотра хотя бы один зритель будет лучше относиться к своим детям, к близким и даже незнакомым людям, я могу считать свою миссию выполненной. Мне кажется, это важный разговор на основе пережитого личного опыта. Я рассказываю, как быть со своими страхами, как усилить себя и из этих страхов сделать опору.

Возраст — 16+. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта.

«Я, бабушка, Илико и Илларион»

6 апреля в 16:00 и 19:00

Душевный, добрый спектакль Георгий Иобадзе, в котором грустные истории перемешиваются с почти анекдотичными эпизодами. Грузия — это горячий темперамент, широкая душа и высокие горы. Именно в Грузии живут Зурико, Илларион и Илико, герои романа Нодара Думбадзе. Это история о довоенной жизни грузинского села глазами ребенка — мальчика Зурико. Он растет без родителей, провожает на фронт односельчан, испытывает все тяготы военных лет, отправляется на учебу в Тбилиси, но в итоге возвращается в родной дом. Роман написан с той особой ностальгией и чуть печальным юмором, которыми в свое время так полюбилось советским зрителям грузинское кино. Давно уже нет СССР, но пронзительные фильмы Грузии по-прежнему актуальны.

Георгий Иобадзе:

Это очень точная зарисовка о людях, простых и глубоких, наивных и мудрых, живущих одной судьбой. Детство и юность, первая любовь Зурико — все пронизано грузинским весельем, неиссякаемым юмором и воспоминаниями о бесконечных застольях, которыми так славится Грузия.

В постановке звучат грузинские народные песни.

Георгий Иобадзе — актер Театра Наций, «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова», МХАТ им. Горького, лауреат многочисленных международных и российских фестивалей, хедлайнер Второго открытого театрального фестиваля СВОЙ/SVOY.

Спектакль «Я, Бабушка, Илико и Илларион» — обладатель Гран-при Международных фестивалей: «Перекресток», «Albamono», «Atspindys», «MOHOfest».

Возраст — 12+. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта.

«Спасти камер-юнкера Пушкина»

7 апреля, в 16:00 и 19:00.

Исполнитель — Алексей Высторопец (Петропавловск-Камчатский).

Пушкин — великий русский поэт, «наше всё». А мы, его читатели, простые люди — детский сад, школа, ВУЗ, работа… И везде — он, Пушкин. Зачем судьба все время сталкивает нас с великим поэтом? Эта история перевернёт ваши представления о Пушкине. Смех, слезы, неожиданные повороты в судьбе героя заставят смотреть на сцену, затаив дыхание…

Спектакль — лауреат Международного фестиваля «Поговорим о любви…». Постановка получила специальный диплом в номинации «За глубину и достоверность сценических образов» и приз зрительских симпатий.

Возраст — 16+. Продолжительность спектакля: 1 час 40 мин без антракта.