Всероссийские соревнования среди студентов по самбо памяти Заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова
С 10 ПО 13 МАЯ
Адрес проведения: г. Рязань, ул. Советская, 1А, район Мервино (ГАУ ДО РО «СШОР «Академия Единоборств»)
К участию в III (финальном) этапе Соревнований допускаются команды вузов, занявшие с 1 по 5 места в федеральных округах I этапа Соревнований
Весовые категориях:
- юниоры (спортивное самбо): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг;
- юниорки (спортивное самбо): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг;
- юниоры (боевое самбо): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг.
Данные Соревнования являются отборочным этапом на «Международные соревнования среди юниоров и юниорок (Кубок Европы по самбо среди студентов» и на «Международные соревнования студенческих команд по самбо «Чемпионат студенческой лиги самбо»).
- Возраст
- 0+