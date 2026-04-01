Вселенная «Дистополис»

30 апреля 2026 в 16:00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений члена Союза художников России Юлии Малининой.

Юлия Малинина родилась в 1980 г. в подмосковном городе Сходня. В 2001 г. окончила отделение реставрации масляной и темперной живописи Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года, а затем продолжила образование на факультете живописи в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова (мастерская Т.Г. Назаренко). В 2007 г. за успехи в учебе награждена золотой медалью Российской академии художеств и стажировкой в Германии в Берлинском UDK (Университет искусств). В 2009 г. художнице вручена медаль Московского союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства; в том же году она стала стипендиатом Министерства культуры России. С 2011 по 2015 гг. преподавала в МГАХИ им. В.И. Сурикова в качестве ассистента профессора Т.Г. Назаренко.

Юлия Малинина — член Союза художников России, Московского союза художников, Творческого союза художников России. На ее счету участие в более чем семидесяти групповых выставочных проектах, а также целый ряд персональных выставок в Москве и за рубежом, стажировки в арт-резиденциях и участие в биеннале изобразительного искусства. Произведения хранятся в коллекциях Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», Государственного центрального музея кино, Министерства иностранных дел России, а также частных собраниях в России, Англии, США, Германии, Италии, Китае и других странах.

Художница работает с индустриальной архитектурой и промышленной эстетикой, создавая собственную коллекцию объектов, каждый из которых — отдельный архитектурный «портрет». Свою художественную практику Юлия Малинина представляет в виде своеобразного дневника воспоминаний, где промышленные объекты наделяются авторскими психоэмоциональными переживаниями. Соединяя жесткую, предельно четкую функциональную конструкцию с личными воспоминаниями, настроением конкретного временного отрезка, художница предлагает зрителю пересмотреть отношение к индустриальному пейзажу, увидеть в нем гармонию и экспрессию.

В представленной на выставке серии «Дистополис» череда величественных сооружений олицетворяет Здание как архетип в истории человечества: и великий Космос, и рукотворный Дом. Умело сочетая фантазийные и реальные формы, Юлия Малинина конструирует новую, но безоговорочно подлинную реальность. Монументальные, мощные образы сплавлены в ее холстах с изысканной живописностью и неотделимы от своего графического начала. Вся эта каменная летопись происходящих с автором перемен безлюдна только на первый взгляд: человек незримо присутствует в каждом холсте как создатель, творческая сила, без которой сооружение немыслимо.

Серия «Дистополис», начатая в 2017 г., прирастает все новыми произведениями: в экспозиции представлено более пятидесяти работ автора, среди которых и произведение, созданное специально для выставки в Рязанском художественном музее.