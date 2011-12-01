28 июля на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль «Все сюда!»

Гостей и жителей региона ждет насыщенная интерактивная программа: открытие экстрим-парка, киберфутбольный турнир 1×1, прием нормативов ГТО, маркет локальных брендов, спортивный показ мод, танцевальные джемы и концертная программа.

Фестиваль «ЦСКА, все сюда» пройдет по инициативе ПФК ЦСКА и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на стадионе «Олимпиец». Юные футболисты со всей Рязанской области 2011/12, 2013/14, 2015/16 г. р. получат возможность проявить себя на глазах у тренеров и скаутов Академии ПФК ЦСКА. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться с одним из главных трофеев футбольного клуба — Кубком УЕФА.

Начало фестиваля в 11:00. Хедлайнерами вечерней концертной программы станут Filatov&Karas и DJ Project S-BROTHER-S.