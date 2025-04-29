Все оттенки красного

Он — мажор, привыкший получать все, что захочет. Она ищет свое место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. В водовороте ослепительной страсти им предстоит научиться различать токсичную любовь и настоящее глубокое чувство.
- Режиссёр
- Лодевейк ван Леливелд
- Актёры
- Кес ван ден Брук, Данни Дорланд, Софи Буке, Шарлин Санчо, Майке Мартенс, Арман Росбак, Марисса Бритни, Алкан Чеклю, Люк ван Леувен, Рошель Рамос
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама