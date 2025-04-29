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Все оттенки красного

Он — мажор, привыкший получать все, что захочет. Она ищет свое место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. В водовороте ослепительной страсти им предстоит научиться различать токсичную любовь и настоящее глубокое чувство.

Режиссёр
Лодевейк ван Леливелд
Актёры
Кес ван ден Брук, Данни Дорланд, Софи Буке, Шарлин Санчо, Майке Мартенс, Арман Росбак, Марисса Бритни, Алкан Чеклю, Люк ван Леувен, Рошель Рамос
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

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