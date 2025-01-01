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Все мы театралки!
7 марта в 19:00
Театр

Все мы театралки!

Рязанский областной музыкальный театр

Режиссер — Иван Китанин

Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев, Сергей Кисс

Автор инсценировки — Константин Паскаль

Балетмейстер-постановщик — Софья Прилуцкая

Репетитор по балету — Дарья Захарова, Елена Ушатикова

Концертная программа посвящена Международному женскому дню 8 марта. В этот вечер прекрасные дамы смогут почувствовать себя настоящими театралками и увидеть фрагменты лучших спектаклей: мюзиклов М.И. Дунаевского «Три мушкетёра» и «Алые паруса», В.М. Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», опер П.И. Чайковского «Снегурочка» и Ж. Бизе «Кармен», оперетт И. Кальмана «Королева чардаша» и П. Абрахама «Бал в «Savoy».

Гостей вечера поздравят Мизгирь и Мустафа, Николка и мистер Хеннесси, Бабс и Бонни, индийский принц Раджами и даже господин Ферштейн, по сюжету прибывший, чтобы выяснить, достоин ли Рязанский музыкальный театр поездки на бразильские гастроли.

Возраст
12+