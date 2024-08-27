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Все мои друзья мертвы

Что может быть круче, чем поездка с друзьями на самый масштабный музыкальный фестиваль года? Только предложение остановиться в роскошном, временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…

Режиссёр
Маркус Данстан
Актёры
Джейд Петтиджон, Джоджо Сива, Дженнифер Энс, Джастин Дериксон, Али Фумико Уитни, Джулиан Хейг, Микаэлла Расселл, Карди Вонг, Джек Дюпе-Смит, Пит Грэм
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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