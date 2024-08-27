Все мои друзья мертвы

Что может быть круче, чем поездка с друзьями на самый масштабный музыкальный фестиваль года? Только предложение остановиться в роскошном, временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…
- Режиссёр
- Маркус Данстан
- Актёры
- Джейд Петтиджон, Джоджо Сива, Дженнифер Энс, Джастин Дериксон, Али Фумико Уитни, Джулиан Хейг, Микаэлла Расселл, Карди Вонг, Джек Дюпе-Смит, Пит Грэм
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов