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Время жить

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

«Пять Звезд»

12:45
16:35
20:05

Целеустремленная Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Режиссёр
Джон Краули
Актёры
Флоренс Пью, Эндрю Гарфилд, Адам Джеймс, Джанни Калькетти, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грейс Молони, Никхил Пармар, Хизер Крейни, Кевин Брюэр, Роберт Имз
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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