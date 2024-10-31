Время жить

Целеустремленная Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.