Время жить

Целеустремленная Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.
- Режиссёр
- Джон Краули
- Актёры
- Флоренс Пью, Эндрю Гарфилд, Адам Джеймс, Джанни Калькетти, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грейс Молони, Никхил Пармар, Хизер Крейни, Кевин Брюэр, Роберт Имз
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама