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Возвращение попугая Кеши

«Киномакс»

10:20
12:20
14:20

«Киномакс»

10:20
12:20
14:20

В руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

Режиссёр
Олег Асадулин
Актёры
Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Коренная, Евгений Ковалюк, Алексей Новиков, Гарик Харламов
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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