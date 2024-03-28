Вождь орков

Люди стремились заключить союз с грозными и агрессивными орками, однако последние предпочитали улаживать отношения силой, считая людей слабыми. Это приводило к наступлению темных времен для первых, а также к увеличению числа одичалых вокруг, жаждущих агрессии. Один такой лес пришлось пройти отряду охранников, защищающих особого мага с посланием для короля. Их путь был полон опасностей: битва с одичалыми, столкновения со злом, вплоть до встречи с Вождем орков.