Вождь орков

Люди стремились заключить союз с грозными и агрессивными орками, однако последние предпочитали улаживать отношения силой, считая людей слабыми. Это приводило к наступлению темных времен для первых, а также к увеличению числа одичалых вокруг, жаждущих агрессии. Один такой лес пришлось пройти отряду охранников, защищающих особого мага с посланием для короля. Их путь был полон опасностей: битва с одичалыми, столкновения со злом, вплоть до встречи с Вождем орков.
- Режиссёр
- Стюарт Бреннан
- Актёры
- Розанна Майлс, Стюарт Бреннан, Сюзанна Пакер, Марк Пол Уэйк, Майкл Ламборн, Андреа Василиу, Рут Кларсон, Сара Луиза Мэдисон, Дэвид Уилкинсон, Бобби Хирстон
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-03-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези