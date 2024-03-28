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Вождь орков
Кино

Вождь орков

Люди стремились заключить союз с грозными и агрессивными орками, однако последние предпочитали улаживать отношения силой, считая людей слабыми. Это приводило к наступлению темных времен для первых, а также к увеличению числа одичалых вокруг, жаждущих агрессии. Один такой лес пришлось пройти отряду охранников, защищающих особого мага с посланием для короля. Их путь был полон опасностей: битва с одичалыми, столкновения со злом, вплоть до встречи с Вождем орков.

Режиссёр
Стюарт Бреннан
Актёры
Розанна Майлс, Стюарт Бреннан, Сюзанна Пакер, Марк Пол Уэйк, Майкл Ламборн, Андреа Василиу, Рут Кларсон, Сара Луиза Мэдисон, Дэвид Уилкинсон, Бобби Хирстон
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-03-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези

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